Австрія розчистила шлях для нарощування газопостачання із Заходу: націлена на зменшення залежності від російського газу
Київ • УНН
Австрія схвалила розширення свого газопроводу з Німеччиною, щоб отримати більшу незалежність від російського газу.
Австрія розчистила шлях для розширення газопроводу між Німеччиною та альпійською республікою. Рада міністрів у Відні схвалила відповідний енергетичний пакет, повідомляє tagesschau, пише УНН.
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Австрія має стати більш незалежною та стійкою до криз за рахунок розширення Західно-австрійського газопроводу (WAG) приблизно до 40 кілометрів, пояснив федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер (ÖVP). Ціль - знизити залежність від російського газу.
Австрія шукає шляхи покінчити з контрактом на імпорт російського газу - міністр енергетики12.02.24, 16:59 • 26096 переглядiв