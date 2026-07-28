Австрия планирует увеличить срок военной службы из-за войны в Украине

Правительство Австрии планирует продлить срок военной службы в стране с шести до девяти месяцев, чтобы адаптироваться к изменившейся ситуации в сфере безопасности в результате войны в Украине. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что нейтральные вооруженные силы Австрии десятилетиями служили преимущественно как своего рода силы гражданской защиты, помогая аварийно-спасательным службам во время стихийных бедствий, таких как наводнения и лесные пожары, или выполняя пограничное патрулирование для перехвата нелегальных иммигрантов, а не для остановки продвижения иностранных войск.

Страна годами пыталась укрепить и лучше оснастить свои вооруженные силы, которые, по словам властей, не смогут защитить родину от серьезного нападения со стороны внешней силы.

Условия безопасности коренным образом изменились за последние годы, месяцы и недели. Мечта о прочном мире в Европе разбилась о российскую военную агрессию против Украины - сказал канцлер Австрии Кристиан Штокер.

По его словам, также появились новые угрозы, включая гибридные атаки и кибервойну.

Эти события четко показывают, что Австрия должна в большей степени брать на себя ответственность за собственные возможности самообеспечения и защиты населения - добавил Штокер.

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Издание указывает, что австрийские мужчины сейчас имеют выбор, обычно примерно в возрасте 18 лет, между военной службой и девятимесячной гражданской альтернативой, в которой они обычно работают в таких учреждениях, как служба скорой помощи или дом престарелых. Правительство заявило, что планирует сделать возможным продление так называемой гражданской службы на два месяца на добровольной основе.

"Он также планирует перейти на модель военной службы резервистов, по которой призывники должны проходить дальнейшее обучение в течение 10 лет после начала службы. Чтобы сделать военную службу более привлекательной, планируется предоставление льгот, таких как праздничные дни и почти удвоение оплаты труда до 1000 евро в месяц", - говорится в статье.

Напомним

В апреле еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубілюс предложил заключить новое межправительственное европейское соглашение для создания оборонного союза и подготовки ЕС к самостоятельной защите.

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