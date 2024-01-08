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Глава МИД Италии призвал Евросоюз создать единую армию

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 02:54  •  21839 просмотра

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Министр иностранных дел Италии Таяни предлагает создать единую армию ЕС для обеспечения мира.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Евросоюзу следует создать объединённую армию. Об этом он заявил в инетрвью газете La Stampa, передает УНН.

По мнению Таяни, Европе необходимы общие миротворческие силы, которые могли бы участвовать в предотвращении и урегулировании возможных конфликтов.

Таяни подчеркнул, что более тесное военное сотрудничество внутри Евросоюза является приоритетом для него и для партии Forza Italia, которую он возглавляет.

"Если мы хотим играть в мире роль миротворцев, нам нужна европейская армия. Это фундаментальное условие для действенной внешней политики в Европе", - сказал Таяни.

Он также добавил, что в мире, где действуют такие крупные политические игроки, как США, Китай, Индия и россия, и где обостряются политические кризисы на Ближнем Востоке и в Индийско-Тихоокеанском регионе, "граждан Италии, Германии, Франции или Словении может защитить только уже существующая структура, а именно Евросоюз".

Кроме того, Таяни призвал к реформе самой общеевропейской политической структуры. По его убеждению, у Европы должен быть один формальный лидер, а не два, как сейчас, - председатель Евросовета и глава Еврокомиссии.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Глава МЗС Італії закликав Євросоюз створити єдину армію
Italy's foreign minister urged the EU to create a unified army
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