Глава МИД Италии призвал Евросоюз создать единую армию
Киев • УНН
Министр иностранных дел Италии Таяни предлагает создать единую армию ЕС для обеспечения мира.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Евросоюзу следует создать объединённую армию. Об этом он заявил в инетрвью газете La Stampa, передает УНН.
По мнению Таяни, Европе необходимы общие миротворческие силы, которые могли бы участвовать в предотвращении и урегулировании возможных конфликтов.
Таяни подчеркнул, что более тесное военное сотрудничество внутри Евросоюза является приоритетом для него и для партии Forza Italia, которую он возглавляет.
"Если мы хотим играть в мире роль миротворцев, нам нужна европейская армия. Это фундаментальное условие для действенной внешней политики в Европе", - сказал Таяни.
Он также добавил, что в мире, где действуют такие крупные политические игроки, как США, Китай, Индия и россия, и где обостряются политические кризисы на Ближнем Востоке и в Индийско-Тихоокеанском регионе, "граждан Италии, Германии, Франции или Словении может защитить только уже существующая структура, а именно Евросоюз".
Кроме того, Таяни призвал к реформе самой общеевропейской политической структуры. По его убеждению, у Европы должен быть один формальный лидер, а не два, как сейчас, - председатель Евросовета и глава Еврокомиссии.
Глава МИД Италии призвал Евросоюз создать единую армию
Министр иностранных дел Италии Таяни предлагает создать единую армию ЕС для обеспечения мира.
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