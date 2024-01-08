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Глава МЗС Італії закликав Євросоюз створити єдину армію

Глава МЗС Італії закликав Євросоюз створити єдину армію

Київ • УНН

 • 108550 перегляди

Міністр закордонних справ Італії Таяні пропонує створити єдину армію ЄС для забезпечення миру.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Євросоюзу слід створити об'єднану армію. Про це він заявив в інтерв'ю газеті La Stampa, передає УНН.

На думку Таяні, Європі необхідні спільні миротворчі сили, які могли б брати участь у запобіганні та врегулюванні можливих конфліктів.

Таяні наголосив, що тісніше військове співробітництво всередині Євросоюзу є пріоритетом для нього і для партії Forza Italia, яку він очолює.

"Якщо ми хочемо грати у світі роль миротворців, нам потрібна європейська армія. Це фундаментальна умова для дієвої зовнішньої політики в Європі", - сказав Таяні.

Він також додав, що у світі, де діють такі великі політичні гравці, як США, Китай, Індія і Росія, і де загострюються політичні кризи на Близькому Сході та в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, "громадян Італії, Німеччини, Франції чи Словенії може захистити лише вже наявна структура, а саме Євросоюз".

Крім того, Таяні закликав до реформи самої загальноєвропейської політичної структури. На його переконання, Європа має мати одного формального лідера, а не двох, як зараз, - голову Євроради та голову Єврокомісії.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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