Глава МЗС Італії закликав Євросоюз створити єдину армію

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Євросоюзу слід створити об'єднану армію. Про це він заявив в інтерв'ю газеті La Stampa, передає УНН.

На думку Таяні, Європі необхідні спільні миротворчі сили, які могли б брати участь у запобіганні та врегулюванні можливих конфліктів.

Таяні наголосив, що тісніше військове співробітництво всередині Євросоюзу є пріоритетом для нього і для партії Forza Italia, яку він очолює.

"Якщо ми хочемо грати у світі роль миротворців, нам потрібна європейська армія. Це фундаментальна умова для дієвої зовнішньої політики в Європі", - сказав Таяні.

Він також додав, що у світі, де діють такі великі політичні гравці, як США, Китай, Індія і Росія, і де загострюються політичні кризи на Близькому Сході та в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, "громадян Італії, Німеччини, Франції чи Словенії може захистити лише вже наявна структура, а саме Євросоюз".

Крім того, Таяні закликав до реформи самої загальноєвропейської політичної структури. На його переконання, Європа має мати одного формального лідера, а не двох, як зараз, - голову Євроради та голову Єврокомісії.