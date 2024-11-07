Авиаудары Израиля по Ливану: есть жертвы
Киев • УНН
В результате израильских авиаударов по долине Бекаа и городу Баальбек погибли по меньшей мере 40 человек, более 50 ранены. Спасатели продолжают поиски под завалами, количество жертв может возрасти.
По меньшей мере 40 человек погибли и более 50 получили ранения в результате израильских авиаударов по восточным районам Ливана. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ливана, передает УНН.
Детали
Ударам подверглись долина Бекаа и город Баальбек, а количество жертв может увеличиться, поскольку спасатели все еще ищут под завалами.
Израильские военные не предоставляли предупреждений об эвакуации в этих районах. Нападения на южный Ливан продолжаются с конца сентября, а на этой неделе Израиль продолжил атаки, в том числе на южные районы Бейрута.
Утром в четверг было зафиксировано еще по меньшей мере четыре удара в южной части столицы Ливана.
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