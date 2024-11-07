Авиаудары Израиля по Ливану: есть жертвы

По меньшей мере 40 человек погибли и более 50 получили ранения в результате израильских авиаударов по восточным районам Ливана. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ливана, передает УНН.

Детали

Ударам подверглись долина Бекаа и город Баальбек, а количество жертв может увеличиться, поскольку спасатели все еще ищут под завалами.

Израильские военные не предоставляли предупреждений об эвакуации в этих районах. Нападения на южный Ливан продолжаются с конца сентября, а на этой неделе Израиль продолжил атаки, в том числе на южные районы Бейрута.

Утром в четверг было зафиксировано еще по меньшей мере четыре удара в южной части столицы Ливана.

В Израиле начались протесты против увольнения министра обороны