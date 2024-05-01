Авиаудар рф по Золочеву: ранены 9 человек, в том числе ребенок

В Золочеве, что на Харьковщине, количество пострадавших из-за авиаудара россиян увеличилось до девяти. Среди пострадавших 11-летний мальчик. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Количество раненых возросло до девяти человек: среди них шесть гражданских мужчин, две женщины и 11-летний мальчик. - сообщили в Харьковской прокуратуре.

Контекст

Россияне нанесли авиаудар по Золочеву Богодуховского района. Сообщилось, что из-за этой атаки в самом центре поселка повреждены административные здания, частные жилые дома, и уничтожены по меньшей мере 20 автомобилей.