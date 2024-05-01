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Авиаудар рф по Золочеву: ранены 9 человек, в том числе ребенок
В результате российского авиаудара в Золочеве Харьковской области ранения получили 9 человек, среди которых 6 мужчин, 2 женщины и 11-летний мальчик.
Информация об отставке министра обороны Рустема Умерова не соответствует действительности - ЦПД
Центр противодействия дезинформации опровергает сообщения об отставке министра обороны Рустема Умерова и министра инфраструктуры Александра Кубракова как ложную информацию.
В Киеве на взятке поймали чиновника из Деснянской РГА, который собирался "крышевать" нелегальную продажу алкоголя и сигарет
Чиновника Деснянской райгосадминистрации поймали с поличным при получении взятки в размере 10 000 гривен за разрешение на незаконную торговлю алкоголем и сигаретами без разрешительных документов.
Ущерб от войны природе даже больше, чем инфраструктуре - Стрелец
Война россии против Украины нанесла больший ущерб природе, чем инфраструктуре, а экологические преступления на сегодня составляют более 60 миллиардов долларов.
SpaceX близка к соглашению о предоставлении спутниковых интернет-терминалов Starlink Йемену
SpaceX близка к завершению лицензионного соглашения о предоставлении Йемену спутниковых интернет-терминалов Starlink, что может занять еще месяц, - это сделает Йемен одной из немногих стран на Ближнем Востоке, имеющих право пользоваться этой услугой.
Украинские фермеры смогут пролонгировать кредиты, взятые до начала войны: кто именно
Хозяйства, которые получили кредиты до 2022 года и находятся на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся активные боевые действия, могут отсрочить их погашение до 31 декабря 2025 года, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
Заявка Сиднея на Мировой марафон получила толчок благодаря рекордному количеству участников - 24 000 бегунов
Заявка Сиднея на присоединение к мировым марафонам получила дополнительный импульс после того, как в 2024 году он достигнет рекордного количества участников - 24 000 бегунов, что станет самой большой аудиторией для австралийского марафона на выносливость.
Дискомфорт с митингами нужно немного потерпеть: премьер Грузии заявил, что правящая партия не откажется от закона об иноагентах
Премьер-министр Грузии пообещал принять противоречивый закон об "иностранных агентах", несмотря на массовые протесты, назвав митинги "дискомфортом, который необходимо перетерпеть", чтобы предотвратить поляризацию и радикализм в долгосрочной перспективе.
В Кении увеличилось до 181 количество жертв наводнения: разрушены дома и дороги
Количество жертв наводнения в Кении возросло до 181 человека, а дома, дороги, мосты и другая инфраструктура были разрушены по всему региону из-за проливных дождей и наводнений с марта, что заставило сотни тысяч людей покинуть свои дома.
Почти 100 военнослужащих воспользовались возможностью бесплатного зубопротезирования - Минздрав
Почти 100 военнослужащих уже воспользовались услугой бесплатного протезирования зубов, которую Министерство здравоохранения ввело меньше месяца назад.