Авіаудар рф по Золочеву: поранені 9 людей, у тому числі дитина
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару в Золочеві Харківської області поранення отримали 9 осіб, серед яких 6 чоловіків, 2 жінки та 11-річний хлопчик.
У Золочеві, що на Харківщині, кількість постраждалих через авіаудар росіян збільшилась до дев’яти. Серед постраждалих 11-річний хлопчик. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.
Кількість поранених зросла до девʼяти людей: серед них шість цивільних чоловіків, двоє жінок та 11-річний хлопчик.
Контекст
Росіяни завдали авіаудару по Золочеву Богодухівського району. Повідомилось, що через цю атаку в самому центрі селища пошкоджені адміністративні будівлі, приватні житлові будинки, й знищені щонайменше 20 автівок.