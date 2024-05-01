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Авіаудар рф по Золочеву: поранені 9 людей, у тому числі дитина

Київ • УНН

 • 23168 перегляди

Внаслідок російського авіаудару в Золочеві Харківської області поранення отримали 9 осіб, серед яких 6 чоловіків, 2 жінки та 11-річний хлопчик.

У Золочеві, що на Харківщині, кількість постраждалих через авіаудар росіян збільшилась до дев’яти. Серед постраждалих 11-річний хлопчик. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.

Кількість поранених зросла до девʼяти людей: серед них шість цивільних чоловіків, двоє жінок та 11-річний хлопчик.

– повідомили у Харківській прокуратурі.

Контекст

Росіяни завдали авіаудару по Золочеву Богодухівського району. Повідомилось, що через цю атаку в самому центрі селища пошкоджені адміністративні будівлі, приватні житлові будинки, й знищені щонайменше 20 автівок.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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