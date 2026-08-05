Авиаудар рф по Краматорску - 27 человек пострадали, из-под завалов достали погибшего

Фото: ГСЧС Украины

Спасатели деблокировали из-под завалов в Краматорске Донецкой области тело погибшего после российского авиаудара 4 августа. Всего в результате атаки пострадали 27 человек, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Поисковая операция продолжалась около 20 часов. Спасатели совместно с коммунальными службами разобрали 72 тонны строительных конструкций. Пожар полностью ликвидировали - говорится в сообщении.

Контекст

Во вторник, 4 августа, российские оккупанты сбросили на центр Краматорска две авиабомбы. Сначала было известно о 21 пострадавшем, но впоследствии их количество возросло.

Самой молодой пострадавшей 18 лет, а самому старшему - 76. По информации полиции, одна российская бомба попала в многоэтажный дом, другая - рядом.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что из-за российской атаки в ночь с 3 на 4 августа был сильно поврежден складской комплекс с продукцией шоколада Millennium в Днепропетровской области. Компания предупредила о временных перебоях с поставками.