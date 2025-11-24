Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль

Поддержка авиационной отрасли в виде налоговых льгот возвращается в государственный бюджет в более чем двукратном размере. Сегодня государство стоит перед стратегическим выбором: временная экономия или поддержка отрасли, которая уже доказала свою эффективность и способна принести более 55 млрд грн налоговых поступлений в течение следующего десятилетия, пишет УНН.

В период с 2017 по 2024 год налоговые преференции стали ключевым инструментом, который стимулировал развитие авиации в стране. Они были введены, чтобы поддержать сектор, имеющий критическое значение для национальной безопасности, и помочь ему выстоять в чрезвычайно сложных условиях – от экономических потрясений, вызванных глобальной пандемией, до полномасштабной войны и "закрытого" неба.

Преференции освобождали авиационные предприятия от налога всего по 5 пунктам: прибыль, землю, добавленную стоимость при импорте и реализации собственной продукции, ввозной пошлины на технологическое оборудование. Благодаря этим условиям компании в течение 7 лет направляли сэкономленные ресурсы на модернизацию производственных мощностей, внедрение инновационных решений, увеличение количества рабочих мест, разработку новых типов авиационной техники.

Кроме этого, налоговые льготы, действовавшие в течение 7 лет, принесли результат не только в виде развития стратегической отрасли, но и в денежном выражении. За этот период предприятия самолетостроения уплатили в государственный бюджет 22,91 млрд грн налогов по всем другим пунктам, при том что получили преференций на общую сумму 9,33 млрд грн. То есть, каждые вложенные в авиационную отрасль 10 гривен – вернулись в бюджет в виде 25 гривен. Такой коэффициент бюджетной эффективности делает поддержку авиационной отрасли не расходами, а прибыльной инвестицией с прогнозируемой высокой отдачей.

Однако уже почти год авиационная отрасль работает без налоговых льгот от государства. Ведь срок действия преференций закончился в декабре 2024 года, оставив авиацию один на один со сложной военной реальностью в Украине. Все это время одна из самых налогоемких отраслей борется за свое существование. Ведь "закрытое небо", "прилеты" из-за атак со стороны РФ, перебои в энергоснабжении и логистике – все это не дает украинской авиации возможности работать в стабильном режиме. В таких условиях предприятия вынуждены балансировать между сохранением производственных мощностей и выживанием, откладывая инвестиции "на потом" и уменьшая объемы производства.

Насколько разрушительны последствия войны для авиации, иллюстрируют данные Государственной налоговой службы. Например, уплата налогов и Единого социального взноса по одному из авиационных КВЭДов "Вспомогательное обслуживание авиационного транспорта" (КВЭД H52.23) за 4 года обвалилась почти в 3,5 раза. Согласно данным, которые предоставила в ответ на журналистский запрос УНН Государственная налоговая служба, если за доковидный 2020 год налоговые поступления по КВЭДу H52.23 составляли более 2,2 млрд грн, то за полный 2024 год этот показатель упал до 620 млн грн. Поэтому падение налоговых поступлений и Единого социального взноса более чем в 3,5 раза является прямым доказательством того, что этот сектор отрасли почти остановлен и нуждается в немедленной поддержке, чтобы выстоять в условиях войны.

Одна из главных угроз – не цифры, а люди. Отрасль – это более 50 000 высокоинтеллектуальных специалистов с уникальными компетенциями, которые невозможно воспроизвести за несколько лет. Подготовка авиационного инженера – это 5-7 лет профильного образования плюс годы практического опыта на производстве. Без стабильности и перспектив эти кадры уходят работать в другие секторы или переезжают за границу. Зато новых кадров в отрасли все меньше – молодежь не идет туда, где нет будущего. Авиационные предприятия должны стимулировать и поддерживать профильное образование, инвестировать в подготовку новых кадров, но это невозможно в условиях выживания. Отток специалистов и разрыв в поколениях означает потерю не только текущего производства, но и технологического суверенитета.

Глобально это означает одно: Украина уверенно теряет позиции на международном рынке. То, что еще вчера было конкурентным преимуществом – уникальные компетенции, полный цикл производства, наличие инженерной школы – сегодня становится уязвимым недофинансированным сектором. И если сейчас эта проблема может казаться не первоочередной на фоне войны, то после ее завершения государство может столкнуться с еще одним кризисом – потерей технологического суверенитета и способности к авиационному восстановлению.

Единственным выходом является возвращение налоговых льгот и преференций для авиации. По прогнозам профильной Аэрокосмической ассоциации, если льготы будут работать в период 2025-2035 годов – удастся уплатить в госбюджет около 55 млрд грн. При том, что за 10 лет налоговые льготы, предоставленные государством, будут равны 18 млрд грн.

Только за 2025–2035 годы отрасль способна обеспечить государству более 55 млрд грн налоговых поступлений при ожидаемом объеме льгот около 18 млрд грн. То есть каждая гривна льготной поддержки может принести более трех гривен налогов – значительно больше, чем в доковидные годы - отмечают в Аэрокосмической ассоциации Украины.

Арифметика проста: предоставив отрасли налоговые преференции на сумму 18 млрд грн, которые она реинвестирует в собственное развитие – государство получит 55 млрд грн налоговых поступлений. То есть, 37 млрд грн чистой прибыли для государства и стабильные и модернизированные авиационные предприятия. Поэтому, восстановление налоговых преференций для авиации – это не жест "доброй воли" от государства, а инвестиция в послевоенную конкурентоспособность Украины.