Авиакатастрофа в Эфиопии: одного из пассажиров не пустили на борт перед взлетом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Греческого пассажира из-за опоздания не пустили на борт самолета в столице Эфиопии, который вскоре после взлета самолет разбился, сообщает УНН со ссылкой на Greek Reporter.
"Я видел, как люди заходят на борт. Я очень разозлился, что меня не пустили", - рассказал Антониос Мавропулос, которому повезло опоздать на посадку на две минуты.
По словам грека, его не пустили на борт из-за того, что багаж был еще у него в руках. После того, как самолет разбился, на Маврополуса, как на единственного, кто не сел на самолет, обратила внимание полиция.
"Никакой логической связи со мной и катастрофой не было, потому что мой багаж был при мне", - рассказал он о результатах полицейского расследования.
Напомним, авиарейс из Адди-Ассбебы перевозил 149 пассажиров и 8 членов экипажа, которые должны прибыть в столицу Кении Найроби. Самолет разбился на поле за аэропортом сразу после взлета.
Причины катастрофы до сих пор неизвестны. Никто из находившихся на борту не выжил. Самолет принадлежал к наиболее продаваемой серии Boeing 737.
Как сообщал УНН, Китай запретил использование Boeing 737 Max 8 на всех внутренних национальных авиалиниях в связи с катастрофой в Эфиопии.