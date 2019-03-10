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В авіакатастрофі в Ефіопії ніхто не вижив

В авіакатастрофі в Ефіопії ніхто не вижив

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Внаслідок авіакатастрофи в Ефіопії ніхто не вижив. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільноту авіакомпанії Ethiopian Airlines у Facebook.

"Генеральний директор Ethiopian Airlines Group глибоко шкодує про нещасний випадок із смертельними наслідками, що стався на регулярному рейсі ET 302 10 березня з Аддіс-Абеби в Найробі. Генеральний директор, який зараз перебуває на місці аварії, з жалем підтверджує, що ніхто не вижив", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, в Ефіопії розбився літак, на борту якого знаходилися 149 пасажирів і 8 членів екіпажу

Наразі всі деталі авіакатастрофи з’ясовуються.

Нагадаємо, консул України перевіряє інформацію, чи могли бути громадяни України серед пасажирів рейсу, що зазнав катастрофи в Ефіопії. 

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