В авіакатастрофі в Ефіопії ніхто не вижив
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Внаслідок авіакатастрофи в Ефіопії ніхто не вижив. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільноту авіакомпанії Ethiopian Airlines у Facebook.
"Генеральний директор Ethiopian Airlines Group глибоко шкодує про нещасний випадок із смертельними наслідками, що стався на регулярному рейсі ET 302 10 березня з Аддіс-Абеби в Найробі. Генеральний директор, який зараз перебуває на місці аварії, з жалем підтверджує, що ніхто не вижив", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, в Ефіопії розбився літак, на борту якого знаходилися 149 пасажирів і 8 членів екіпажу.
Наразі всі деталі авіакатастрофи з’ясовуються.
Нагадаємо, консул України перевіряє інформацію, чи могли бути громадяни України серед пасажирів рейсу, що зазнав катастрофи в Ефіопії.