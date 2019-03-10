В авиакатастрофе в Эфиопии выживших нет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В результате авиакатастрофы в Эфиопии никто не выжил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество авиакомпании Ethiopian Airlines в Facebook.
"Генеральный директор Ethiopian Airlines Group глубоко сожалеет о несчастном случае со смертельным исходом, произошедшем на регулярном рейсе ET 302 10 марта из Аддис-Абебы в Найроби. Генеральный директор, который сейчас находится на месте аварии, с сожалением подтверждает, что никто не выжил", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Эфиопии разбился самолет, на борту которого находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.
Сейчас все детали авиакатастрофы выясняются.
Напомним, консул Украины проверяет информацию, могли ли быть граждане Украины среди пассажиров рейса, потерпевшего катастрофу в Эфиопии.