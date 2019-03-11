Китай ввів тимчасову заборону на використання літаків Boeing 737 Max 8 після авіакатастрофи в Ефіопії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Китай вводить тимчасову заборону на використання літаків Boeing 737 Max 8 на всіх внутрішніх національних авіалініях в зв'язку з катастрофою в Ефіопії. Про це повідомило в понеділок Управління цивільної авіації КНР, передає УНН.
“З 18:00 за місцевим часом (12:00 Київ) тимчасово припиняються всі польоти цих авіалайнерів, — йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства. — Подібні заходи вживаються з метою забезпечення безпеки авіаперельотів Китаю”.
У документі зазначається, що обмеження буде офіційно скасовано лише після того, як компетентні органи країни опублікують відповідне повідомлення з цього приводу.
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Як повідомляв УНН, велика авіакатастрофа в Ефіопії забрала в неділю життя 157 осіб. Літак виконував рейс за маршрутом з Аддіс-Абеби в Найробі, борт Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines зазнав аварії приблизно в 60 км на північний захід від ефіопської столиці в районі міста Бішофту.
Точні причини авіакатастрофи поки не встановлені.
У МЗС повідомили, що серед загиблих осіб громадян України не було.