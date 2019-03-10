Попередньо: українців не було на борту літака, який розбився в Ефіопії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. За попередньою інформацією, громадяни України не були пасажирами літака, що зазнав катастрофи в Ефіопії. Про це із посиланням на Ethiopian Airlines інформує Департамент консульської служби МЗС України, передає УНН.
"За попередньою інформацією ефіопських авіаліній, громадяни України не були пасажирами літака, що зазнав катастрофи в Ефіопії", - йдеться у повідомленні консульської служби.
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Як повідомляв УНН, в Ефіопії розбився літак, на борту якого знаходилися 149 пасажирів і 8 членів екіпажу.
Наразі всі деталі авіакатастрофи з’ясовуються.