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Попередньо: українців не було на борту літака, який розбився в Ефіопії

Попередньо: українців не було на борту літака, який розбився в Ефіопії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. За попередньою інформацією, громадяни України не були пасажирами літака, що зазнав катастрофи в Ефіопії. Про це із посиланням на Ethiopian Airlines інформує Департамент консульської служби МЗС України, передає УНН.

"За попередньою інформацією ефіопських авіаліній, громадяни України не були пасажирами літака, що зазнав катастрофи в Ефіопії", - йдеться у повідомленні консульської служби.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В авіакатастрофі в Ефіопії ніхто не вижив

Як повідомляв УНН, в Ефіопії розбився літак, на борту якого знаходилися 149 пасажирів і 8 членів екіпажу.

Наразі всі деталі авіакатастрофи з’ясовуються.

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