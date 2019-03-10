Предварительно: украинцев не было на борту самолета, который разбился в Эфиопии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. По предварительной информации, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии. Об этом со ссылкой на Ethiopian Airlines информирует Департамент консульской службы МИД Украины, передает УНН.
"По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии", - говорится в сообщении консульской службы.
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Как сообщал УНН, в Эфиопии разбился самолет, на борту которого находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.
Сейчас все детали авиакатастрофы выясняются.