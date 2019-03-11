Китай ввел временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Китай вводит временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних национальных авиалиниях в связи с катастрофой в Эфиопии. Об этом сообщилo в понедельник Управление гражданской авиации КНР, передает УНН.
“С 18:00 по местному времени (12:00 Киев) временно прекращаются все полеты этих самолетов, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. — Подобные меры принимаются в целях обеспечения безопасности авиаперелетов Китая”.
В документе отмечается, что ограничение будет официально отменено только после того, как компетентные органы страны опубликуют соответствующее сообщение по этому поводу.
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Как сообщал УНН, крупная авиакатастрофа в Эфиопии унесла в воскресенье жизни 157 человек. Самолет выполнял рейс по маршруту из Аддис-Абебы в Найроби, борт Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту.
Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.
В МИД сообщили, что среди погибших граждан Украины не было.