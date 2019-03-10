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Літак що розбився в Ефіопії належав до найбільш продаваної серії Boeing 737

Літак що розбився в Ефіопії належав до найбільш продаваної серії Boeing 737

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Літак авіакомпанії Ethiopian Airlines, що розбився в Ефіопії в неділю, належав до останнього покоління Boeing 737 Max, яке випускається в чотирьох версіях і є самим розкуповується в історії американської корпорації. Ці відомості викладені на сайті корпорація Boeing, передає УНН.

"Boeing 737 Max є найбільш швидко продаваним літаком в історії Boeing, на нього припадає майже 4,7 тисячі замовлень від понад 100 клієнтів у світі", - вказується на сайті корпорації. Вона називає головною перевагою даної моделі економічність, надійність та невелику кількість затримок при виконанні рейсів.

За даними Boeing, літаки даного покоління експлуатуються 69 авіакомпаніями. У списку авіаперевізників значаться американські United States, American Airlines, Southwest Airlines і United Airlines, аргентинська Aerolneas Argentinas, китайська Air China, ісландська Icelandair, польська LOT, а також компанії Канади, Азербайджану, Норвегії, Південної Кореї, Туреччини, Омана, Катару та інших країн.

Довідка УНН: Boeing 737 Max випускається в чотирьох модифікаціях: 7, 8, 9 і 10. Восьма розрахована на максимум 210 пасажирів при дальності польоту 6570 км (без заправки), що можна порівняти з дев'ятою і десятою моделями, але поступається сьомій (7130 км). Як зазначає газета The New York Times, у восьмий моделі строк експлуатації найдовший.

Місцеві ЗМІ звертають увагу на те, що це друга катастрофа американського літака даної модифікації за останні п'ять місяців. 29 жовтня 2018 року Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air, що виконував внутрішній рейс з Джакарти в Панкалпінанг, впав в море Яванця через 13 хвилин після вильоту. На борту знаходилися 189 чоловік - вісім членів екіпажу і 181 пасажир, всі вони загинули. За попередніми даними, до катастрофи могла призвести неправильне налаштування датчика кута атаки, який, можливо, передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носа літака щодо лінії горизонту.

Як повідомляв УНН, велика авіакатастрофа в Ефіопії забрала в неділю життя 157 осіб. Літак виконував рейс за маршрутом з Аддіс-Абеби в Найробі, борт Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines зазнав аварії приблизно в 60 км на північний захід від ефіопської столиці в районі міста Бішофту.

Точні причини авіакатастрофи поки не встановлені.

У МЗС повідомили, що серед загиблих осіб громадян Україн не було.

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