Літак що розбився в Ефіопії належав до найбільш продаваної серії Boeing 737

КИЇВ. 11 березня. УНН. Літак авіакомпанії Ethiopian Airlines, що розбився в Ефіопії в неділю, належав до останнього покоління Boeing 737 Max, яке випускається в чотирьох версіях і є самим розкуповується в історії американської корпорації. Ці відомості викладені на сайті корпорація Boeing, передає УНН.