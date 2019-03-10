Разбившийся в Эфиопии самолет принадлежал к наиболее продаваемой серии Boeing 737

"Boeing 737 Max является наиболее быстро продаваемым самолетом в истории Boeing, на него приходится почти 4,7 тысячи заказов от более 100 клиентов в мире", - указывается на сайте компании. Она называет главным преимуществом данной модели экономичность, надежность и небольшое количество задержек при выполнении рейсов.

По данным Boeing, самолеты данного поколения эксплуатируются 69 авиакомпаниями. В списке авиаперевозчиков значатся американские United States, American Airlines, Southwest Airlines и United Airlines, аргентинская Aerolneas Argentinas, китайская Air China, исландский Icelandair, польский LOT, а также компании Канады, Азербайджана, Норвегии, Южной Кореи, Турции, Омана, Катара и других стран.

Справка УНН: Boeing 737 Max выпускается в четырех модификациях: 7, 8, 9 и 10. Восьмая модель рассчитана на максимум 210 пассажиров при дальности полета 6570 км (без заправки), что сопоставимо с девятой и десятой моделями, но уступает седьмой (7130 км). Как отмечает газета The New York Times, в восьмой модели срок эксплуатации длинный.

Местные СМИ обращают внимание на то, что это вторая катастрофа американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в море Яванское через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек - восемь членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли. По предварительным данным, к катастрофе могла привести неправильная настройка датчика угла атаки, который, возможно, передавал на бортовой компьютер ложную информацию о состоянии носа самолета относительно линии горизонта.

Как сообщал УНН, крупная авиакатастрофа в Эфиопии забрала в воскресенье жизни 157 человек. Самолет выполнял рейс по маршруту из Аддис-Абебы в Найроби, борт Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км от юго-запада от эфиопской столицы в районе города Бишофту.

Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

В МИД сообщили, что среди погибших граждан Украины не было.