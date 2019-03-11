Авіакатастрофа в Ефіопії: одного з пасажирів не пустили на борт перед зльотом

"Я бачив, як люди заходять на борт. Я дуже розізлився, що мене не пустили", - розповів Антоніос Мавропулос, якому пощастило запізнитися на посадку на дві хвилини.

За словами грека, його не пустили на борт через те, що багаж був досі у нього в руках. Після того, як літак розбився, на Маврополуса, як на єдиного, хто не сів на літак, звернула увагу поліція.

"Ніякого логічного зв'язку зі мною та катастрофою не було, бо мій багаж був при мені", - розповів він про результати поліцейського розслідування.

Нагадаємо, авіарейс із Адді-Ассбеби перевозив 149 пасажирів та 8 членів екіпажу, які мали прибути до століці Кенії Найробі. Літак розбився на полі за аеропортом одразу після зльоту.

Причини катастрофи досі невідомі. Ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив. Літак належав до найбільш продаваної серії Boeing 737.

Як повідомляв УНН, Китай заборонив використання Boeing 737 Max 8 на всіх внутрішніх національних авіалініях в зв'язку з катастрофою в Ефіопії.