Авиакатастрофа под Львовом: состояние двух пострадавших стабильное, третий в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. По состоянию на сегодняшнее утро состояние двух пострадавших при аварийной посадке грузового самолета Ан-12 под Львовом стабильный, третий находится в реанимации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.
"По состоянию на сегодня 10:00 утра состояние двух пострадавших средней тяжести, стабильное, с положительной динамикой. Их вчера под вечер перевели в травматологическое отделение. Состояние третьего пострадавшего остается тяжелым. Он перенес операцию, находится в сознании, но в реанимационном отделении", - цитирует пресс-служба горсовета начальника городского управлении здравоохранения Владимира Зуба.
Как отмечается, пациенты находятся под постоянным наблюдением. Им предоставляется вся необходимая помощь.
Вчера, 4 октября, после аварийной посадки транспортного самолета Ан-12 близ Львова, трое пострадавших были доставлены в 8-м городскую клиническую больницу во Львове.
Всего на борту было семь членов экипажа и один сопровождающий груза. Погибло пять человек, трое - пострадали. По факту аварии открыли уголовное производство.