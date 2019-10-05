Авіакатастрофа під Львовом: стан двох постраждалих стабільний, третій у реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Станом на сьогоднішній ранок стан двох постраждалих при аварійній посадці вантажного літака Ан-12 під Львовом стабільний, третій перебуває в реанімації. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міськради.
"Станом на сьогодні 10:00 ранку стан двох постраждалих середньої важкості, стабільний, з позитивною динамікою. Їх учора під вечір було переведено у травматологічне відділення. Стан третього постраждалого залишається важким. Він переніс операцію, перебуває у свідомості, але у реанімаційному відділенні", - цитує пресслужба міськради начальника міського управлінні охорони здоров’я Володимира Зуба.
Як зазначається, пацієнти перебувають під постійним наглядом. Їм надається вся необхідна допомога.
Учора, 4 жовтня, після аварійної посадки транспортного літака Ан-12 поблизу Львова, трьох постраждалих було доставлено у 8-му міську клінічну лікарню у Львові.
Всього на борту було сім членів екіпажу і один супроводжуючий вантажу. Загинуло п’ятеро людей, троє - постраждали. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження.