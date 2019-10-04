При аварійній посадці літака під Львовом загинули п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. При аварійній посадці транспортного літака Ан-12 під Львовом загинули п'ятеро людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"Внаслідок падіння літака п’ять осіб загинуло, трьох членів екіпажу підрозділами ДСНС деблоковано та передано працівникам швидкої медичної допомоги (стан важкий)", - повідомили у відомстві.
Так, трьох членів екіпажу деблокували з транспортного літака Ан-12, що аварійно сів під Львовом, станом на 10 годину.
Як зазначається, роботи продовжуються.
Нагадаємо, поліція встановлює обставини аварійної посадки літака Ан-12 під Львовом.
За даними поліції, 4 жовтня близько 7:10 при заході на посадку зник з радару транспортний літак Ан-12. За двадцять хвилин один з членів екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку.