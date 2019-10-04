При аварийной посадке самолета под Львовом погибли пять человек

"В результате падения самолета пять человек погибли, трое членов экипажа подразделениями ГСЧС деблокированы и переданы работникам скорой медицинской помощи (состояние тяжелое)", - сообщили в ведомстве.

Так, троих членов экипажа деблокировали с транспортного самолета Ан-12, аварийно севшего под Львовом, по состоянию на 10:00.

Как отмечается, работы продолжаются.

Напомним, полиция устанавливает обстоятельства аварийной посадки самолета Ан-12 под Львовом.

По данным полиции, 4 октября около 7:10 при заходе на посадку исчез с радара транспортный самолет Ан-12. За двадцать минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку.