При аварийной посадке самолета под Львовом погибли пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. При аварийной посадке транспортного самолета Ан-12 под Львовом погибли пять человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"В результате падения самолета пять человек погибли, трое членов экипажа подразделениями ГСЧС деблокированы и переданы работникам скорой медицинской помощи (состояние тяжелое)", - сообщили в ведомстве.
Так, троих членов экипажа деблокировали с транспортного самолета Ан-12, аварийно севшего под Львовом, по состоянию на 10:00.
Как отмечается, работы продолжаются.
Напомним, полиция устанавливает обстоятельства аварийной посадки самолета Ан-12 под Львовом.
По данным полиции, 4 октября около 7:10 при заходе на посадку исчез с радара транспортный самолет Ан-12. За двадцать минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку.