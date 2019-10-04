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Поліція встановлює обставини аварійної посадки літака Ан-12 під Львовом

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Правоохоронці встановлюють обставини аварійної посадки літака Ан-12 на Львівщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Поліція встановлює обставини аварійної посадки літака Ан-12 під Львовом

"На місці аварійної посадки літака працює слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини події, здійснюють охорону місця посадки по периметру та надають необхідну допомогу рятувальникам", - вказали у поліції.

Правоохоронці нагадали, що сьогодні, 4 жовтня, близько 7:10 при заході на посадку зник з радару транспортний літак Ан-12. За двадцять хвилин один з членів екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку. О 7:46 Ан-12 був виявлений на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького у Пустомитівському районі.

За даними ДСНС, станом на 9:30 на місці аварійної посадки літака підрозділами ДСНС деблоковано вже двох членів екіпажу, їх передано працівникам швидкої медичної допомоги. Розпочато розвантаження вантажу.

При аварійній посадці літака під Львовом троє людей загинули.

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