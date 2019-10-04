Через падіння літака під Львовом троє людей загинули - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Внаслідок падіння літака Ан-12 поблизу Львова три особи загинули, три особи постраждали, доля двох людей невідома. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"Станом на 9:00 встановлено, що на борту перебувало 8 чоловік, з них 7 членів екіпажу та одна особа, що супроводжувала вантаж. Внаслідок падіння літака 3 особи загинуло, 3 особи постраждало, доля 2 осіб невідома. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - зазначили у відомстві.
Як зазначається, станом на 9:20 підрозділами ДСНС деблоковано одного члена екіпажу та передано працівникам швидкої медичної допомоги.
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Нагадаємо, 4 жовтня о 7:10 до ДСНС надійшла інформація, що при заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту "Львів" зник з радару транспортний літак Ан-12. Станом на 7:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак Ан-12 здійснив аварійну посадку. Станом на 7:46 літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.
Горіння не спостерігається. Проводиться вивільнення екіпажу із пошкодженого літака.
Від ДСНС залучено 41 рятувальника та 7 одиниць техніки.
На місці події працює оперативна група ГУ ДСНС України у Львівській області.