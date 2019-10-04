Поблизу Львова аварійно сів літак Ан-12
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Поблизу Львова сталася аварійна посадка транспортного літака Ан-12 після того, як він зник з радарів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"4 жовтня о 07:10 до ДСНС надійшла інформація, що при заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту "Львів" зник з радару транспортний літак Ан-12. О 7:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак Ан-12 здійснив аварійну посадку", - повідомили у відомстві.
О 7:46, як зазначається, літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.
Горіння не спостерігається. Проводиться вивільнення екіпажу із пошкодженого літака.
Від ДСНС залучено 12 рятувальників та 7 одиниць техніки.
Нагадаємо, раніше легкомоторний літак аварійно сів на Чернігівщині.