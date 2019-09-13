Легкомоторний літак аварійно сів на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Біля села Даничі у Чернігівській області здійснив аварійну посадку легкомоторний літак. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
"Біля села Даничі Ріпкинського району о 8:10 12 вересня під час обробки сільгоспугідь внаслідок відмови двигуна легкомоторний одномісний літак "Бекас" Х32 (орендований ФОП "Мажуга В.П" для обробки полів соняшника) плануючим польотом здійснив жорстку посадку, внаслідок чого отримав механічні пошкодження. Льотчик, 1966 року народження, не постраждав і від госпіталізації відмовився", - повідомили в ОДА.
Проводиться розслідування обставин падіння літака.
На місці події працювали представники Ріпкинської райдержадміністрації, ГУ НП в Чернігівській області, УДСНС України у Чернігівській області та фахівці екстреної медичної допомоги.
Нагадаємо, пожежа сталася у лісі на військовому полігоні на Чернігівщині.