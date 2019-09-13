Легкомоторный самолет аварийно сел в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Возле села Даничи в Черниговской области совершил аварийную посадку легкомоторный самолет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
"Возле села Даничи Репкинского района в 8:10 12 сентября во время обработки сельхозугодий в результате отказа двигателя легкомоторный одноместный самолет "Бекас" Х32 (арендованный ЧП "Мажуга В.П" для обработки полей подсолнечника) планирующим полетом совершил жесткую посадку, в результате чего получил механические повреждения. Летчик, 1966 года рождения, не пострадал и от госпитализации отказался", - сообщили в ОГА.
Проводится расследование обстоятельств падения самолета.
На месте происшествия работали представители Репкинской райгосадминистрации, ГУ НП в Черниговской области, У ГСЧС Украины в Черниговской области и специалисты экстренной медицинской помощи.
Напомним, пожар произошел в лесу на военном полигоне в Черниговской области.