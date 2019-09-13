Пожежа сталася у лісі на військовому полігоні на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. На Чернігівщині сталася пожежа настилу в лісі, що виникла на військовому полігоні, гасіння триває. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління ДСНС у Чернігівській області.
Повідомлення про пожежу настилу та молодих самосійних насаджень у лісовому масиві на військовому полігоні військової частини А-0665, що в Козелецькому районі, рятувальники отримали 12 вересня о 15:05.
Попередньо, площа загоряння становила близько 10 га. До гасіння напередодні залучили і авіацію ДСНС - літак Ан-32П та вертоліт Мі-8. Станом на 18:30 авіація здійснила чотири скиди води.
"Причина - встановлюється. Збитку не нанесено. Гасіння триває", - вказали у ДСНС станом на ранок п'ятниці.
Нагадаємо, 11 вересня сталося загорання трави поблизу військового арсеналу у Калинівці Вінницької області.