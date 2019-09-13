Пожар произошел в лесу на военном полигоне в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Черниговской области произошел пожар настила в лесу, возникший на военном полигоне, тушение продолжается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления ГСЧС в Черниговской области.
Сообщение о пожаре настила и молодых самосейных насаждений в лесном массиве на военном полигоне воинской части А-0665, что в Козелецком районе, спасатели получили 12 сентября в 15:05.
Предварительно, площадь возгорания составила около 10 га. К тушению накануне привлекли и авиацию ГСЧС - самолет Ан-32П и вертолет Ми-8. По состоянию на 18:30 авиация сделала четыре сброса воды.
"Причина - устанавливается. Убытков не нанесено. Тушение продолжается", - указали в ГСЧС по состоянию на утро пятницы.
Напомним, 11 сентября произошло возгорание травы вблизи военного арсенала в Калиновке Винницкой области.