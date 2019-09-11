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ДСНС: пожежу поблизу арсеналу у Калинівці ліквідували

ДСНС: пожежу поблизу арсеналу у Калинівці ліквідували

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Пожежу сухої трави, яка сталася поблизу військового арсеналу у Калинівці Вінницької області, ліквідували. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС України в області, передає УНН.

"По прибуттю бійців ДСНС з’ясувалося, що вогнем охоплено суху рослинність. Силами рятувальників о 13:17 пожежу локалізовано, а о 15:15 ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що пожежу ліквідовував зведений загін №1.

Нагадаємо, 11 вересня близько 11:30 черговими службами арсеналу було зафіксовано задимлення на ділянці підриву нерозірваних боєприпасів технічної території бази зберігання поблизу смт Калинівка, що на Вінниччині. У зоні задимлення зафіксовано шість вибухів боєприпасів, вивезених на визначену ділянку раніше, для подальшої утилізації.

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