ДСНС: пожежу поблизу арсеналу у Калинівці ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Пожежу сухої трави, яка сталася поблизу військового арсеналу у Калинівці Вінницької області, ліквідували. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС України в області, передає УНН.
"По прибуттю бійців ДСНС з’ясувалося, що вогнем охоплено суху рослинність. Силами рятувальників о 13:17 пожежу локалізовано, а о 15:15 ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що пожежу ліквідовував зведений загін №1.
Нагадаємо, 11 вересня близько 11:30 черговими службами арсеналу було зафіксовано задимлення на ділянці підриву нерозірваних боєприпасів технічної території бази зберігання поблизу смт Калинівка, що на Вінниччині. У зоні задимлення зафіксовано шість вибухів боєприпасів, вивезених на визначену ділянку раніше, для подальшої утилізації.