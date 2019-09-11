У зоні задимлення на арсеналі в Калинівці зафіксовано шість вибухів боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У зоні задимлення на технічній території військового арсеналу в смт Калинівка Вінницької області зафіксовано шість вибухів боєприпасів. Зараз триває локалізація місця займання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Сьогодні, близько 11:30 черговими службами арсеналу було зафіксовано задимлення на ділянці підриву нерозірваних боєприпасів технічної території бази зберігання поблизу смт Калинівка, що на Вінниччині. У зоні задимлення зафіксовано шість вибухів боєприпасів, вивезених на визначену ділянку раніше, для подальшої утилізації", - йдеться в повідомленні.
До місця події відбула оперативна група на чолі із першим заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України.
"Станом на зараз на території арсеналу працюють фахівці Державної служби із надзвичайних ситуацій, працівники Національної поліції та Військової служби правопорядку у Збройних силах України. Триває локалізація місця займання. За попередньою інформацією, задимлення сталося через горіння близько двох гектарів сухої трави", - проінформували у міністерстві.
"Загроз для військовослужбовців та цивільного населення, а також постраждалих осіб немає. Ситуація контрольована", - зазначили у Міноборони.
Нагадаємо, на складах Міноборони у Калинівці задимлення, чутно вибухи.