В зоне задымления на арсенале в Калиновке зафиксировано шесть взрывов боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В зоне задымления на технической территории военного арсенала в пгт Калиновка Винницкой области зафиксировано шесть взрывов боеприпасов. Сейчас идет локализация места возгорания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Сегодня, около 11:30 очередными службами арсенала было зафиксировано задымление на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории базы хранения вблизи пгт Калиновка Винницкой области. В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации", - говорится в сообщении.
К месту происшествия отбыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"По состоянию на сейчас на территории арсенала работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины. Продолжается локализация места возгорания. По предварительной информации, задымление произошло из-за горения около двух гектаров сухой травы", - проинформировали в министерстве.
"Угроз для военнослужащих и гражданского населения, а также пострадавших нет. Ситуация контролируемая", - отметили в Минобороны.
Напомним, на складах Минобороны в Калиновке задымления, слышны взрывы.