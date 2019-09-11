На складах Міноборони у Калинівці задимлення, чутно вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. На складах Міністерства оборони України в Калинівці Вінницької області сталося задимлення. Про це повідомляє УНН із посиланням на hromadske.
"Сталося задимлення на території технічного арсеналу, постраждалих немає, зараз там працюють усі служби", — повідомив представник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.
Додамо, що місцеві ЗМІ повідомили, що над лісом, де розташовані склади боєприпасів 48-го арсеналу, видно дим і чутно поодинокі вибухи.
Крім того, за даними UA:Вінниця, у Калинівці вибухають боєприпаси, які мали утилізувати. За попередньою інформацією, горіла суха трава і вогонь перекинувся на снаряди. Проводиться евакуація дітей.
УНН намагається дізнатися подробиці події.
Нагадаємо, 26 вересня 2017 року у Калинівці розпочались вибухи на одному з найбільших складів боєприпасів ЗСУ. З Калинівки та навколишніх сіл евакуювали близько 30 тисяч осіб.