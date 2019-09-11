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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 100318 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116350 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 108073 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114559 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 121775 просмотра

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5 марта, 17:33 • 149182 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149300 просмотра

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На складах Минобороны в Калиновке задымление, слышны взрывы

На складах Минобороны в Калиновке задымление, слышны взрывы

Киев  •  УНН

 • 14328 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло задымление. Об этом сообщает УНН со ссылкой на hromadske.

"Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы", - сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.

Добавим, что местные СМИ сообщили, что над лесом, где расположены склады боеприпасов 48-го арсенала, виден дым и слышно одиночные взрывы.

Кроме того, по данным UA Винница, в Калиновке взрываются боеприпасы, которые должны были утилизировать. По предварительной информации, горела сухая трава и огонь перекинулся на снаряды. Проводится эвакуация детей.

Напомним, 26 сентября 2017 в Калиновке начались взрывы на одном из крупнейших складов боеприпасов ВСУ. Из Калиновки и окружающих сел эвакуировали около 30 000 человек.

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