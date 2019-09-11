На складах Минобороны в Калиновке задымление, слышны взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло задымление. Об этом сообщает УНН со ссылкой на hromadske.
"Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы", - сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.
Добавим, что местные СМИ сообщили, что над лесом, где расположены склады боеприпасов 48-го арсенала, виден дым и слышно одиночные взрывы.
Кроме того, по данным UA Винница, в Калиновке взрываются боеприпасы, которые должны были утилизировать. По предварительной информации, горела сухая трава и огонь перекинулся на снаряды. Проводится эвакуация детей.
Напомним, 26 сентября 2017 в Калиновке начались взрывы на одном из крупнейших складов боеприпасов ВСУ. Из Калиновки и окружающих сел эвакуировали около 30 000 человек.