ГСЧС: пожар вблизи арсенала в Калиновке ликвидировали
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Пожар сухой травы, который произошел вблизи военного арсенала в Калиновке Винницкой области, ликвидировали. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления ГСЧС Украины в области, передает УНН.
"По прибытию бойцов ГСЧС выяснилось, что огнем охвачена сухая растительность. Силами спасателей в 13:17 пожар локализован, а в 15:15 ликвидирован", - говорится в сообщении.
Сообщается, что пожар ликвидировал сводный отряд №1.
Напомним, 11 сентября около 11:30 дежурными службами арсенала было зафиксировано задымление на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории базы хранения вблизи пгт Калиновка Винницкой области. В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации.