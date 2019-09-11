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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 83878 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114405 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106165 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112829 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120837 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148832 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149068 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 189199 просмотра

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ГСЧС: пожар вблизи арсенала в Калиновке ликвидировали

ГСЧС: пожар вблизи арсенала в Калиновке ликвидировали

Киев  •  УНН

 • 12192 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Пожар сухой травы, который произошел вблизи военного арсенала в Калиновке Винницкой области, ликвидировали. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления ГСЧС Украины в области, передает УНН.

"По прибытию бойцов ГСЧС выяснилось, что огнем охвачена сухая растительность. Силами спасателей в 13:17 пожар локализован, а в 15:15 ликвидирован", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пожар ликвидировал сводный отряд №1.

Напомним, 11 сентября около 11:30 дежурными службами арсенала было зафиксировано задымление на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории базы хранения вблизи пгт Калиновка Винницкой области. В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации.

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