Вблизи Львова аварийно сел самолет Ан-12
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Вблизи Львова произошла аварийная посадка транспортного самолета Ан-12 после того, как он исчез с радаров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"4 октября в 7:10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку", - сообщили в ведомстве.
В 7:46, как отмечается, самолет Ан-12 найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.
Горения не наблюдается. Проводится высвобождение экипажа из поврежденного самолета.
От ГСЧС привлечено 12 спасателей и 7 единиц техники.
Напомним, ранее легкомоторный самолет аварийно сел в Черниговской области.