Из-за падения самолета под Львовом три человека погибли - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В результате падения самолета Ан-12 близ Львова три человека погибли, три человека пострадали, судьба двух человек неизвестна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"По состоянию на 9:00 установлено, что на борту находилось 8 человек, из них 7 членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. В результате падения самолета 3 человека погибли, 3 человека пострадали, судьба 2 человек неизвестна. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - отметили в ведомстве.
Как отмечается, по состоянию на 9:20 подразделениями ГСЧС деблокирован одниг член экипажа и передан работникам скорой медицинской помощи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аварийная посадка самолета под Львовом: на месте работает полиция
Напомним, 4 октября в 7:10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12. По состоянию на 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. По состоянию на 7:46 самолет Ан-12 найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.
Горения не наблюдается. Проводится высвобождение экипажа из поврежденного самолета.
От ГСЧС привлечен 41 спасатель и 7 единиц техники.
На месте происшествия работает оперативная группа ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.