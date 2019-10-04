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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Мінінфраструктури: через аварійну посадку літака під Львовом, попередньо, є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Через аварійну посадку під Львовом літака, на борту якого, попередньо, було семеро членів екіпажу, і який виконував чартерний вантажний рейс, за попередніми даними, є загиблі. Розпочато розслідування. Про це у п'ятницю повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, передає УНН.

Мінінфраструктури: через аварійну посадку літака під Львовом, попередньо, є загиблі

"Сьогодні о 6:42, під час виконання чартерного вантажного рейсу UKL4050 літаком Ан-12 UR-CAH авіакомпанії "Україна Аероальянс", за попередньою інформацією з 7 членами екіпажу на борту, який виконував рейс по маршруту Віко (Іспанія) - Львів, після запиту екіпажем ПС дозволу на посадку на аеродром Львів, о 6:48 літак зник з екранів радарів і був втрачений радіозв'язок з екіпажем. На аедродромі Львів була оголошено сигнал "Тривога", повідомлено рятувальним службам. Через 20 хвилин екіпаж вийшов на зв’язок з ДСНС і повідомив про здійснення аварійної посадки на грунт в селі Сокільники приблизно за 1,5 км до аеродрому. АРК аеропорту оперативно прибула на місце події. За попередніми даними, є загиблі", - повідомив Лавренюк у Facebook.

З його слів, "аварійна посадка була здійснена у зв’язку з закінчення пального".

"Розпочато розслідування зазначеної події", - зазначив він.

Нагадаємо, поблизу Львова аварійно сів літак Ан-12. За попередніми даними ДСНС, був травмований пілот.

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