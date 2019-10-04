Мининфраструктуры: при аварийной посадке самолета под Львовом, предварительно, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. При аварийной посадке под Львовом самолета, на борту которого, предварительно, было семь членов экипажа, и который выполнял чартерный грузовой рейс, по предварительным данным, есть погибшие. Начато расследование. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает УНН.
"Сегодня в 6:42 во время выполнения чартерного грузового рейса UKL4050 самолетом Ан-12 UR-CAH авиакомпании "Украина Аэроальянс", по предварительной информации с 7 членами экипажа на борту, выполнявший рейс по маршруту Вико (Испания) - Львов, после запроса экипажем ВС разрешения на посадку на аэродром Львов, в 6:48 самолет пропал с экранов радаров и была потеряна радиосвязь с экипажем. На аэродроме Львов был объявлен сигнал "Тревога", сообщено спасательным службам. Через 20 минут экипаж вышел на связь с ГСЧС и сообщил об осуществлении аварийной посадки на грунт в селе Сокольники примерно в 1,5 км от аэродрома. АРК аэропорта оперативно прибыла на место происшествия. По предварительным данным, есть погибшие", - сообщил Лавренюк в Facebook.
По его словам, "аварийная посадка была осуществлена в связи с тем, что кончилось горючее".
"Начато расследование указанного события", - отметил он.
Напомним, вблизи Львова аварийно сел самолет Ан-12. По предварительным данным ГСЧС, был травмирован пилот.