Аварійна посадка літака під Львовом: попередньо, травмований пілот
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Під час аварійної посадки транспортного літака Ан-12 під Львовом, за попередніми даними, травмовано пілота. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.
"Надійшло повідомлення про те, що літак Ан-12 під час посадки пропав з радарів зі сторони села Жирівка. Отримали телефонний дзвінок від члена екіпажу літака, який повідомив, що вони аварійно приземлилися орієнтовно біля посадкової смуги (точно сказати не можуть). Зараз проводяться роботи по вивільненню людей. Попередньо, травмований пілот", - повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, неподалік Львова літак Ан-12 здійснив аварійну посадку.