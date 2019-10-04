Аварийная посадка самолета под Львовом: предварительно, травмирован пилот

"Поступило сообщение о том, что самолет Ан-12 при посадке пропал с радаров со стороны села Жировка. Получили телефонный звонок от члена экипажа самолета, который сообщил, что они аварийно приземлились ориентировочно около посадочной полосы (точно сказать не могут). Сейчас проводятся работы по высвобождению людей. Предварительно, травмирован пилот", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, недалеко от Львова самолет Ан-12 совершил аварийную посадку.