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Полиция устанавливает обстоятельства аварийной посадки самолета Ан-12 под Львовом

Киев • УНН

 • 13578 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварийной посадки самолета Ан-12 во Львовской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

Полиция устанавливает обстоятельства аварийной посадки самолета Ан-12 под Львовом

"На месте аварийной посадки самолета работает следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовской области. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, осуществляют охрану места посадки по периметру и оказывают необходимую помощь спасателям", - указали в полиции.

Правоохранители напомнили, что сегодня, 4 октября, около 7:10 при заходе на посадку исчез с радара транспортный самолет Ан-12. За двадцать минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В 7:46 Ан-12 был обнаружен на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого в Пустомытовском районе.

По данным ГСЧС, по состоянию на 9:30 на месте аварийной посадки самолета подразделениями ГСЧС деблокированы уже двое членов экипажа, они переданы работникам скорой медицинской помощи. Начата разгрузка груза.

При аварийной посадке самолета под Львовом три человека погибли.

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