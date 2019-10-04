Через аварійну посадку літака під Львовом відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. За фактом аварійної посадки літака на Львівщині, у результаті якої загинули п'ятеро людей, поліцейські відкрили кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Львівській області.
"За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до десяти років", - йдеться у повідомленні.
Попередньо встановлено, що внаслідок аварійної посадки літака АН-12 п’ятеро осіб загинули, ще троє з тілесними ушкодженнями доставлені у лікарню. Правоохоронці встановлюють особи загиблих та травмованих, а також обставини події.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини.
Нагадаємо, наразі вивчаються дві попередні версії аварійної посадки літака Ан-12 під Львовом, в якій загинули п’ятеро осіб.