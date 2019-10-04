Из-за аварийной посадки самолета под Львовом открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. По факту аварийной посадки самолета во Львовской области, в результате которой погибли пять человек, полицейские открыли уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП во Львовской области.
"По факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до десяти лет", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что вследствие аварийной посадки самолета АН-12 пять человек погибли, еще трое с телесными повреждениями доставлены в больницу. Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, а также обстоятельства происшествия.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовской области.
Напомним, сейчас изучаются две предыдущие версии аварийной посадки самолета Ан-12 под Львовом, в которой погибли пять человек.