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Авдеевку стирают с лица земли — Барабаш

Киев • УНН

 • 194077 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Ситуация вокруг Авдеевки напряженная, сам город стирают с лица земли. Это в эфире токшоу “На Времени” заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передает УНН.

Авдеевку стирают с лица земли — Барабаш

Цитата

"Стрелковые бои на севере города в основном мы слышим почти круглосуточно. Здесь же большая поддержка авиации — бьют они и по позициям, и по самому городу — сегодня 8 авиабомбовых ударов состоялось по городу. Город планомерно сносят, стирают с лица земли“,– сказал Виталий Барабаш.

Детали

Ситуация на Авдеевском направлении продолжает быть очень напряженной. Штурмовые вражеские действия не прекращаются ни днем, ни ночью.

Также Барабаш отметил, что по данным разведки и сообщений от местного населения на ВОТ известно, что оккупанты подтягивают технику. Поэтому ВСУ готовятся к третьей волне массированного наступления россиян, которые до сих пор не оставляют попытки окружить Авдеевку.

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Напомним

На Авдеевском направлении сейчас находится более 40 тысяч российских оккупантов. Есть информация, что враг подтягивает под Авдеевку личный состав с Куп’янского направления.

Вчера Виталий Барабаш также сообщал о том, что под Авдеевкой замечают подготовку оккупантов к очередному усилению попыток окружить город.

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