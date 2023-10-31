Авдеевку стирают с лица земли — Барабаш
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Ситуация вокруг Авдеевки напряженная, сам город стирают с лица земли. Это в эфире токшоу “На Времени” заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передает УНН.
Цитата
"Стрелковые бои на севере города в основном мы слышим почти круглосуточно. Здесь же большая поддержка авиации — бьют они и по позициям, и по самому городу — сегодня 8 авиабомбовых ударов состоялось по городу. Город планомерно сносят, стирают с лица земли“,– сказал Виталий Барабаш.
Детали
Ситуация на Авдеевском направлении продолжает быть очень напряженной. Штурмовые вражеские действия не прекращаются ни днем, ни ночью.
Также Барабаш отметил, что по данным разведки и сообщений от местного населения на ВОТ известно, что оккупанты подтягивают технику. Поэтому ВСУ готовятся к третьей волне массированного наступления россиян, которые до сих пор не оставляют попытки окружить Авдеевку.
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Напомним
На Авдеевском направлении сейчас находится более 40 тысяч российских оккупантов. Есть информация, что враг подтягивает под Авдеевку личный состав с Куп’янского направления.
Вчера Виталий Барабаш также сообщал о том, что под Авдеевкой замечают подготовку оккупантов к очередному усилению попыток окружить город.