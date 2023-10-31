Авдіївку стирають з лиця землі — Барабаш
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Ситуація навколо Авдіївки напружена, саме місто стирають з лиця землі. Це в ефірі токшоу “На Часі” заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає УНН.
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"Стрілецькі бої на півночі міста здебільшого ми чуємо майже цілодобово. Тут же велика підтримка авіації — бʼють вони і по позиціях, і по самому місту — сьогодні 8 авіабомбових ударів відбулось по місту. Місто планомірно зносять, стирають з лиця землі“,– сказав Віталій Барабаш.
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Ситуація на Авдіївському напрямку продовжує бути дуже напруженою. Штурмові ворожі дії не припиняються ні вдень, ні вночі.
Також Барабаш зазначив, що за даними розвідки і повідомлень від місцевого населення на ТОТ відомо, що окупанти підтягують техніку. Тому ЗСУ готуються до третьої хвилі масованого наступу росіян, які досі не полишають спроби оточити Авдіївку.
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Нагадаємо
На Авдіївському напрямку наразі перебуває понад 40 тисяч російських окупантів. Є інформація, що ворог підтягує під Авдіївку особовий склад з Куп’янского напрямку.
Вчора Віталій Барабаш також повідомляв про те, що під Авдіївкою помічають підготовку окупантів до чергового посилення спроб оточити місто.