Аварию танкера Delfi планируют признать техногенной катастрофой - Криклий

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 97117 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104246 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130202 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109305 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129573 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101767 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102484 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104342 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102019 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Аварию танкера Delfi планируют признать техногенной катастрофой - Криклий

Аварию танкера Delfi планируют признать техногенной катастрофой - Криклий

Киев  •  УНН

 • 15084 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Аварию танкера Delfi планируют признать техногенной катастрофой, чтобы дать возможность Администрации морских портов Украины не терять время на бюрократические процедуры и по ускоренной процедуре убрать танкер с одесского пляжа. Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.

"В 13:00 сегодня начинается операция судовладельцем Delfi по выкрениванию судна. С 27 июля операция переходит под контроль АМПУ, но не дожидаясь этой даты мы уже согласовали с главой ОГА в Одесской области Максимом Куцым провести в воскресенье комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации, определить событие техногенной катастрофой, чтобы дать возможность АМПУ двигаться по ускоренной процедуре и не терять время на бюрократические процедуры", - пишет он.

По словам Криклия, с изменением исполнителя изменится и подход.

"Все настроены быстро убрать этот металлический лом с городского пляжа. О проведении тендера в октябре, как начали писать отдельные СМИ, даже мысль не допускается. АМПУ объявили стандартную процедуру исходя из действующих норм законодательства, но уже с воскресенья получат все необходимые инструменты для сокращенных процедур", - добавил министр.

Напомним, Одесский филиал Администрации морских портов Украины объявил тендер на услуги по подъему танкера Delfi из акватории морского порта "Одесса". Стоимость тендера составляет более 24,5 млн гривен.

Как ранее сообщал УНН, танкер Delfi, который прошлой осенью потерпел крушение на одесском побережье, снова попытаются поднять с пляжа в Одессе.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся. Первые две попытки поднять танкер не удались.

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