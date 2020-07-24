Аварію танкера Delfi планують визнати техногенною катастрофою – Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Аварію танкера Delfi планують визнати техногенною катастрофою, щоб дати можливість Адміністрації морських портів України не втрачати час на бюрократичні процедури та за пришвидшеною процедурою прибрати танкер з одеського пляжу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН.
"О 13:00 сьогодні розпочинається операція судновласником Delfi з викренювання судна. З 27 липня операція переходить під контроль АМПУ, але не чекаючи цієї дати ми вже погодили з очільником ОДА в Одеській області Максимом Куцим провести у неділю комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуація, визначити подію техногенною катастрофою, щоб дати можливість АМПУ рухатись за пришвидшеною процедурою і не втрачати час на бюрократичні процедури", - пише він.
За словами Криклія, зі зміною виконавця зміниться і підхід.
"Всі налаштовані швидко прибрати цей металевий брухт з міського пляжу. Про проведення тендеру у жовтні, як почали писати окремі ЗМІ, навіть думка не допускається. АМПУ оголосили стандартну процедуру виходячи з діючих норм законодавства, але вже з неділі отримають всі необхідні інструменти для скорочених процедур", - додав міністр.
Нагадаємо, Одеський філіал Адміністрації морських портів України оголосив тендер на послуги з підйому танкера Delfi з акваторії морського порту "Одеса". Вартість тендеру становить понад 24,5 млн гривень.
Як раніше повідомляв УНН, танкер Delfi, який минулої осені зазнав аварії на одеському узбережжі, знову спробують підняти з пляжу в Одесі.
Нагадаємо, танкер-заправник Delfi у сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада - перекинувся. Перші дві спроби підняти танкер не вдалися.