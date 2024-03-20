Авария на "синей ветке" метро: мэр рассказал о выполненных работах

В тоннеле столичного метро "Демеевская" выполнено около 40% общего объема работ по его укреплению и по дальнейшему ремонту. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает УНН.

Кличко рассказал, что сегодня побывал на площадке возле станции метро "Демеевская", где продолжаются работы по разработке грунта в котловане. По его словам, там в три смены работают 60 рабочих и более 10 единиц техники.

Как указал мэр, через две недели можно будет увидеть верхнюю часть тоннеля и то, были ли соблюдены технологии его строительства. После чего специалисты смогут делать выводы относительно причины возникновения угрозы аварийной ситуации в тоннеле на "Демеевской".

В самом тоннеле тоже продолжаются необходимые работы - и по его укреплению, и по дальнейшему ремонту. По оценке подрядной организации, на сегодня выполнено около 40% общего объема работ - сообщил Кличко.

Он также отметил, что делается все возможное, чтобы в конце лета полностью восстановить движение между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Напомним

8 декабря в тоннеле метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" появились новые трещины, в которые просачивается вода, что создало реальную угрозу безопасности перевозки пассажиров. Поэтому 6 станций "синей ветки" метро были закрыты минимум на 6 месяцев.

Впоследствии между станциями "Теремки" и "Демеевская" в Киеве заработало "челночное движение" поездов.

Из-за аварии на перегоне между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" пассажиропоток "Киевского метрополитена" синей линии метро снизился почти на 20%.